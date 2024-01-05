Сын Ники Лауды почтит память отца на «Дакаре» отсылкой к его чемпионству в Ф-1 в 1984-м

Лукас Лауда, старший сын трёхкратного чемпиона Формулы-1 (1975, 1977, 1984) Ники Лауды, примет участие в ралли «Дакар»-2024 года на автомобиле Can-Am Maverick XRS Turbo №347, созданном с отсылкой к болиду McLaren MP4/2 с логотипом спонсора Marlboro, на котором его отец выступал в «Королевских гонках» в 1984 году. Тогда Ники в третий раз стал чемпионом Формулы-1.

Как и McLaren MP4/2, автомобиль Лукаса будет окрашен в красно-белые цвета. Шлем Лукаса также получил тот же дизайн, включая логотип Marlboro.

Фото: South Racing Can-Am

Фото: South Racing Can-Am

В 2024 году «Дакар» состоится с 6 по 19 января. Соревнования пройдут в Саудовской Аравии. Сегодня, 5 января, пройдёт пролог.

Ранее сообщалось, что Ники вошёл в топ-10 богатейших гонщиков Формулы-1.