Экс-руководитель академии «Феррари» Марко Матасса перейдёт в «Альфа Таури»

Бывший руководитель академии «Феррари» Марко Матасса присоединится к команде Формулы-1 «Альфа Таури». Об этом информирует Corriere dello Sport.

Напомним, Матасса покинул пост руководителя академии «Скудерии» в декабре прошлого года. На должности главы программы молодых пилотов его сменил Джок Клиа. Примечательно, что до прихода в «Феррари» Марко работал гоночным инженером в «Торо Россо».

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 25 очков. «Феррари» была третьей (406 баллов). Трофей достался австрийскому гоночному коллективу «Ред Булл», на счету которого оказалось 860 очков.

Ранее гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал, что он ощущал в начале своей карьеры.