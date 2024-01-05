Маттиас Экстрём — лучший в прологе «Дакара»-2024 в зачёте автомобилей, Кротов — 49-й

Шведский гонщик «Ауди» Маттиас Экстрём стал лучшим в прологе «Дакара» 2024 года в зачёте автомобилей. По итогам заезда он опередил американца Сета Кинтеро («Тойота») на 22 секунды. Третий результат продемонстрировал француз Себастьен Лёб («Продрайв»).
Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия был 12-м. Российский гонщик Денис Кротов, выступающий под флагом Кыргызстана, показал 49-е время.
«Дакар»-2022. Автомобили. Пролог:
1. Маттиас Экстрём («Ауди») — 0:16.30.
2. Сет Кинтеро («Тойота») +0.23.
3. Себастьен Лёб («Продрайв») +0.38.
4. Маркос Баумгарт (Продрайв) +0.38.
5. Кшиштоф Холовчыц («Мини») +0.44.
…12. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +1.01.
…49. Денис Кротов («Тойота») +3.55.
В 2024 году «Дакар» состоится с 6 по 19 января.