Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Маттиас Экстрём — лучший в прологе «Дакара»-2024 в зачёте автомобилей, Кротов — 49-й

Маттиас Экстрём — лучший в прологе «Дакара»-2024 в зачёте автомобилей, Кротов — 49-й
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский гонщик «Ауди» Маттиас Экстрём стал лучшим в прологе «Дакара» 2024 года в зачёте автомобилей. По итогам заезда он опередил американца Сета Кинтеро («Тойота») на 22 секунды. Третий результат продемонстрировал француз Себастьен Лёб («Продрайв»).

Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия был 12-м. Российский гонщик Денис Кротов, выступающий под флагом Кыргызстана, показал 49-е время.

«Дакар»-2022. Автомобили. Пролог:

1. Маттиас Экстрём («Ауди») — 0:16.30.
2. Сет Кинтеро («Тойота») +0.23.
3. Себастьен Лёб («Продрайв») +0.38.
4. Маркос Баумгарт (Продрайв) +0.38.
5. Кшиштоф Холовчыц («Мини») +0.44.
…12. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +1.01.
…49. Денис Кротов («Тойота») +3.55.

В 2024 году «Дакар» состоится с 6 по 19 января.

Материалы по теме
Фото
Сын Ники Лауды почтит память отца на «Дакаре» отсылкой к его чемпионству в Ф-1 в 1984-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android