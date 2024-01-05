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Маттиас Экстрём — лучший в прологе «Дакара»-2024 в зачёте автомобилей, Кротов — 49-й

Шведский гонщик «Ауди» Маттиас Экстрём стал лучшим в прологе «Дакара» 2024 года в зачёте автомобилей. По итогам заезда он опередил американца Сета Кинтеро («Тойота») на 22 секунды. Третий результат продемонстрировал француз Себастьен Лёб («Продрайв»).

Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия был 12-м. Российский гонщик Денис Кротов, выступающий под флагом Кыргызстана, показал 49-е время.

«Дакар»-2022. Автомобили. Пролог:

1. Маттиас Экстрём («Ауди») — 0:16.30.

2. Сет Кинтеро («Тойота») +0.23.

3. Себастьен Лёб («Продрайв») +0.38.

4. Маркос Баумгарт (Продрайв) +0.38.

5. Кшиштоф Холовчыц («Мини») +0.44.

…12. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +1.01.

…49. Денис Кротов («Тойота») +3.55.

В 2024 году «Дакар» состоится с 6 по 19 января.