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Янус ван Кастерен выиграл пролог «Дакара»-2024 в зачёте грузовиков

Янус ван Кастерен выиграл пролог «Дакара»-2024 в зачёте грузовиков
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Нидерландский гонщик «Ивеко» Янус ван Кастерен стал лучшим в прологе «Дакара» 2024 года в зачёте грузовиков. По итогам заезда он опередил чешского пилота Алеша Лопрайса на 16 секунд. Третий результат продемонстрировал Мартин ван ден Бринк.

«Дакар»-2024. Грузовики. Пролог (топ-5:

1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) — 0:19.34.
2. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) +0.16.
3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +0.45.
4. Ярослав Вальтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +0.59.
5. Паскаль де Бар Tatra Buggyra ZM Racing) +01.09.

В 2024 году «Дакар» состоится с 6 по 19 января.

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