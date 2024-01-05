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«Они не идиоты». Ферстаппен – о пилотах «Хааса»

«Они не идиоты». Ферстаппен – о пилотах «Хааса»
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен объяснил, почему пилоты «Хааса» Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен не могут проявить себя за рулём американской команды.

«Вам определенно нужен болид, который может отлично работать с шинами. В противном случае вы обречены.
Вы можете видеть это на примере «Хаас». Я не думаю, что Нико (Хюлькенберг) и Кевин (Магнуссен) идиоты. Если болид перегружает шины, вы мало что можете сделать.

Прежде всего, вам нужен фундамент – и это болид. Как пилот, вы можете снять одну или две десятых за круг, уделяя больше внимания шинам», – приводит слова Ферстаппена Auto Motor und Sport.

Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о том, что команда может быть в середине пелотона в 2024 году, а не в числе отстающих.

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