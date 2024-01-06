На «Дакаре» сбили зрителя, он госпитализирован
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Сегодня, 6 января, проходит первый этап 46-го в истории ралли-марафона «Дакар». Сайт соревнований сообщает об инциденте с участием зрителя.
Как сообщается, за двести метров до старта первого спецучастка был сбит один из зрителей гонки. Пострадавший госпитализирован, подробности его состояния не сообщаются. Из-за этого эпизода был перенесён старт категории внедорожников.
Напомним, в этом году «Дакар» проходит с 6 по 19 января. Российские гонщики отстранены от участия решением Международной автомобильной федерации. Пилоты с российским паспортом могут участвовать в ралли-марафоне только в нейтральном статусе.
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