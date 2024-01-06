Ник де Врис объяснил увольнение из «Альфа Таури»

Нидерландский пилот Ник де Врис высказался о своём увольнении из «Альфа Таури». Гонщик признался, что испытал огромное разочарование.

«Мне оказали колоссальную поддержку – я получил где-то 4000 сообщений. Это помогло. Я бы мог сидеть в углу и плакать, но от этого никому не стало бы лучше. Конечно, это больно. Но у каждого случаются хорошие и плохие времена. И да, боль – тоже часть жизни. Не могу сказать, что решение стало полной неожиданностью. Я не наивен. Честно ли это, справедливо ли, не имеет абсолютно никакого значения. И я не держу никакой обиды. Так устроена Ф-1. Я очень благодарен за шанс, который мне предоставили. В конечном счёте я считаю, что не чувствовал себя на своём месте в тот момент. Просто не сработало. Формула-1 – то, о чём я так долго мечтал, и в итоге всё так быстро закончилось. Это огромное разочарование, но это часть жизни, часть спорта», – приводит слова де Вриса De Telegraaf.

Напомним, летом 2023 года Ник де Врис уступил своё место в «Альфа Таури» австралийскому гонщику Даниэлю Риккардо.