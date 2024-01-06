Себастьен Лёб — о первом этапе «Дакара»: это был ад

Французский пилот «Продрайва» Себастьен Лёб прокомментировал итоги первого этапа «Дакара» 2024 года в зачёте внедорожников.

«Слалом среди камней на скорости 30 км/ч – это для нас не развлечение. Мы знали, что это будет очень непростой этап с точки зрения вождения. Мы преодолели его, но не без проблем. один раз спустило колесо, и нам ещё пришлось менять звено ключа. Всё это обошлось нам в четверть часа, но мы здесь… Это был ад, мы просто надеялись избежать новых проколов. Мы справились, вот и всё. Только это имеет значение сейчас», — приводит слова Лёба Dakar.com.

Напомним, сегодня завершился первый этап «Дакара» 2024 года в зачёте внедорожников. Победителем стал Гийом Де Мевиус (Бельгия, «Тойота»). Себастьен Лёб занял 20-е место.