Вассёр поделился мнением об увеличении количества этапов в Формуле-1

Руководитель итальянской «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением об увеличении количества этапов в календаре Формулы-1.

«Мы должны иметь в виду, что пару лет назад мы изо всех сил пытались найти новые трассы.

На сегодняшний день мы имеем много предложений. Так что у нас есть возможность участвовать в 24 гонках, а также, возможно, быть немного избирательными в отношении этапов.

Мы, конечно, должны поработать над календарём. В следующем году первую часть сезона мы проведём на Востоке, где подряд выступим в Мельбурне, Японии и Китае, поэтому мы позволим некоторым механикам и гонщикам иногда оставаться в этой части света, это будет полезно.

Тогда мы должны должным образом управлять командой, дать им немного отдохнуть, но я не думаю, что нам нужно сокращать количество этапов», – приводит слова Вассёра Racingnews365.

На данный момент в календаре Формулы-1 представлены 23 различных этапа.