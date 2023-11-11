Чьи победы «непристойнее»? Сравниваем доминирование «Мерседеса» и «Ред Булл»

В паддоке немного подустали от постоянных побед Макса Ферстаппена. В этом году голландец уже выиграл 17 гонок и во второй год подряд обновил рекорд по числу побед за один сезон — предыдущий, установленный Михаэлем Шумахером в 2004-м, держался 18 лет. Некоторые даже предлагают притормозить каким-то образом «Ред Булл», чтобы в чемпионате появилась хоть какая-то интрига. Австрийцы, разумеется, против и отвечают, что доминирование «Мерседеса» в середине 2010-х в отдельных случаях было «непристойным».

Что ж, давайте разберёмся, чьё доминирование мощнее и как оно сказывается на чемпионате.

Голые цифры

«Мерседес» захватил пальму первенства в Формуле-1 в 2014 году, когда, в отличие от соперников, недооценивших сложность перехода на турбогибриды, раньше других начал работу над своей силовой установкой. Немцам в итоге удалось построить двигатель, который на голову превосходил аналоги конкурентов и обеспечил преимущество на несколько лет вперёд.

В 2014–2015 годах никому так и не удалось включиться в борьбу Хэмилтона и Росберга, а своего пика доминирование «Мерседеса» достигло в 2016-м, когда немцы выиграли 19 гонок из 21 (90,48%). Если бы не отказ двигателя Льюиса на «Сепанге», доля побед была бы ещё выше. В сезоне-2017 вновь изменился технический регламент, машины приобрели более эффективную аэродинамику — и былого доминирования у «Мерседеса» уже не было, в последние семь лет немцы не выигрывали более 76,47% (в ковидном 2020-м) гонок за сезон.

Доминирование «Мерседеса» закончилось в 2020-м Фото: Joe Portlock/Getty Images

«Ред Булл» уже в 2022-м, в первый год действия нового регламента с граунд-эффектом, превзошёл этот показатель: Ферстаппен и Перес одержали 17 побед в 22 гонках, то есть выиграли 77,27% от всех этапов чемпионата. В текущем сезоне преимущество австрийцев ещё больше: в 20 прошедших гонках их пилоты побеждали 19 раз, то есть в 95% случаев. Даже если в Лас-Вегасе и Абу-Даби на первом месте будут пилоты других команд, доля побед «Ред Булл» упадёт до 90,48% — то есть до показателей «Мерседеса» в наиболее сильный для него год.

Проблема ещё и в том, что в 2014–2016 годах борьба за титул была: дважды за этот период чемпион определялся в последней гонке года. Росберг по-настоящему бился с Хэмилтоном и готов был на всё, чтобы его опередить. Перес же в «Ред Булл» явно играет роль второго номера и при необходимости готов жертвовать своей стратегией, чтобы сдержать соперников другого пилота. И как итог — как таковой борьбы за титул нет. В 2023-м Ферстаппен оформил чемпионство за пять этапов до конца сезона — у Льюиса так ни разу не получалось.

Даже Макс скучает

Дело не только в цифрах как таковых. В годы наибольшего доминирования «Мерседеса» у немцев всё равно возникали проблемы. Мы уже вспоминали сгоревший в Малайзии двигатель Хэмилтона в 2016-м, годом ранее у Росберга отказала силовая установка в Монце. Кроме того, на отдельных трассах «Мерседес» терял темп из-за перегрева, а в Сингапуре в 2015-м ни один из пилотов немецкой команды не доехал до подиума.

«Ред Булл» же в последние два года выступает практически безукоризненно. В начале 2022-го австрийские машины пару раз сошли из-за проблем с надёжностью, но они с тех пор не повторялись. Время от времени сложности возникают: в недавней гонке в Остине у Ферстаппена барахлили тормоза, но он не просто доехал до финиша, но ещё и сумел сдержать Хэмилтона.

Ферстаппен и Хэмилтон на Гран-при США 2023 года Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

На днях гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе признался, что, по его мнению, Максу порой скучно выступать в гонках. Отчасти то же самое происходило и с «Мерседесом», где, по слухам, инженеры переводили двигатели в щадящий режим, чтобы отрыв не был слишком уж «непристойным». И это само по себе не слишком хорошо для Формулы-1, которая считается ультимативным испытанием техники и человека.

У нынешней машины «Ред Булл» нет слабых мест, ей попросту нечего противопоставить. Соперники один за другим копируют понтоны австрийцев, поскольку не видят иного способа подтянуться к чемпионам. В паддоке не слишком верят, что команду из Милтон-Кинс удастся победить в 2024-м или даже хотя бы в 2025-м. Так что пусть Хорнер и прав в том, что преимущество «Мерседеса» порой было слишком уж большим, отрыв его команды сейчас ещё выше.