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Янус ван Кастерен выиграл второй подряд этап «Дакара» среди грузовиков

Янус ван Кастерен выиграл второй подряд этап «Дакара» среди грузовиков
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Лидер зачёта грузовиков Янус ван Кастерен стал победителем второго этапа ралли «Дакар» среди грузовкиов. Голландец стартовал первым и на протяжении всего этапа удерживал лучшее время, но Алеш Лопрайс на последних километрах начал прессинговать лидера и в итоге уступил ему сегодня лишь шесть секунд. За счёт этого темпа Лопрайс вышел на вторую строчку общего зачёта, однако Алеш по-прежнему проигрывает экипажу ван Кастерена 13 минут.

А вот Герт Хузинк, который накануне был ближе всех к лидеру, перевернулся на 96-м километре. Экипажу удалось вернуть «Рено» в борьбу и даже поддерживать темп лидеров, но инцидент стоил более получаса. Таким образом в генеральной классификации Хузинк теперь пятый и уступает в том числе Мартину Мацику и Ярославу Вальтру.

«Дакар-2024». Грузовики. Второй этап:

1. Янус ван Кастерен (Boss Machinery Team de Rooy / Iveco) — 4ч36м12.
2. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +00.00:06.
3. Мартин Мацик (MM Technology Team / Iveco) +00.02:22.
4. Паскаль де Бар (Tatra Buggyra ZM Racing) +00:17:08.
5. Клаудио Беллина (Boss Machinery Team de Rooy / Iveco) +00:31:08.

«Дакар-2024». Грузовики. Общий зачёт после двух этапов:
1. Янус ван Кастерен (Boss Machinery Team de Rooy / Iveco) — 9ч31:37.
2. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +12:55.
3. Мартин Мацик (MM Technology Team / Iveco) +21:47.
4. Ярослав Вальтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +32.54.
5. Герт Хузинк (Jongbloed Dakar Team / Renault) +33:32.

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