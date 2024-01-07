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Квят вспомнил, как Марко хотел его выгнать из программы поддержки молодых пилотов

Квят вспомнил, как Марко хотел его выгнать из программы поддержки молодых пилотов
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Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят вспомнил историю о том, как советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко чуть не выгнал его из программы поддержки молодых пилотов команды.

«В Италии я привлёк внимание «Ред Булл». Я поехал в Варано, чтобы на этом итальянском автодроме принять участие в тестах Формулы БМВ. Также там был Карлос Сайнс и Фелипе Наср, более опытный гонщик, и они были для нас ориентирами. Хельмут Марко остался доволен итогами тестов и сказал: «Если ты действительно впервые пилотируешь эту машину, то тогда результаты просто отличные». После этого мы подписали контракт.

Особенно тяжело было в самом начале, и мне позвонил Хельмут. Он сказал примерно следующее: «Знаешь, если в следующей гонке ты не выступишь лучше, то думаю, мы на этом расстанемся». Прессинг был и без того очень сильный. Марко сказал, что в Хоккенхайме я должен опередить Карлоса. Я ответил: «ОК, но, пожалуйста, измените настройки машины так, как я хочу». Мы это сделали, и всё отлично сработало. Помню, что я опередил Карлоса и в квалификации, и в гонках», – приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.

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