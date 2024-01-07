Даниил Квят рассказал, как ему сообщили о переходе из «Торо Россо» в «Ред Булл»

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят вспомнил, как состоялся его переход из «Торо Россо» в «Ред Булл» в 2015 году.

«Когда Себастьян Феттель собрался уходить из «Ред Булл», им понадобился кто-то, кто был готов его заменить, и всё тогда происходило очень быстро. Утром я приехал на автодром в Сузуке и Франц Тост, руководитель «Торо Россо» сказал, что в следующем году я поеду за «Ред Булл».

«Что?» – не поверил я. Тогда он сказал: «Иди на встречу с Хельмутом». Я туда пошёл, увидел Кристиана Хорнера и Хельмута, и они предложили выпить вместе с ними кофе, а затем сказали: «В следующем году будешь выступать в нашей команде», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.

Напомним, последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Даниил провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Квят был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота получить ему так и не удалось.