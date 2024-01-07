Петерансель: вчера была абсолютная катастрофа, сегодня мы повеселились

Францзуский гонщик Стефан Петерансель, выступающий за «Ауди», прокомментировал свою победу на втором этапе «Дакара-2024» в зачёте внедорожников.

«Планка была очень высокой, потому что вчера была абсолютная катастрофа. Сегодня мы установили приличное время и повеселились. Сегодня не было ошибок в навигации, так что это был хороший результат. Вчерашний день был трудным, потому что я не мог понять, как ездить по камням. Это был своеобразный этап, и всё вышло не так, как хотелось», — приводит слова Стефана официальный сайт «Дакара».

Общий зачёт внедорожников «Дакар-2024» после второго этапа выглядит следующим образом:

1. Карлос Сайнс («Ауди») — 8:49.38.

2. Язид Аль-Раджи («Тойота») +1:51.

3. Себастьен Лёб («Продрайв») +4:17.

4. Сет Кинтеро («Тойота») +7:36.

5. Гийом де Мевиус («Тойота») +7:44.

6. Маттиас Экстрём («Ауди») +11:17.

7. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +12:16.

8. Лукас Мораес («Тойота») +12:17.

9. Стефан Петерансель («Ауди») +13:16.

10. Герлен Шишери («Продрайв») +14:47.

18. Денис Кротов («Тойота») +30:20.

В 2024 году «Дакар» пройдёт с 6 по 19 января.