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Лёб прокомментировал подъём с 20-го на третье место в общем зачёте «Дакара»

Лёб прокомментировал подъём с 20-го на третье место в общем зачёте «Дакара»
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Французский пилот «Продрайва» Себастьен Лёб прокомментировал своё выступление на втором этапе «Дакара» 2024 года в зачёте внедорожников. Он занял второе место.

«Сегодня была хорошая гонка. В отличие от вчерашнего дня, нам было чем заняться, помимо сохранения нашей машины и шин в целости и сохранности. Навыки вождения были главным аспектом этапа. Было трудно: дюны, трассы, бездорожье, сложная навигация со скрытыми подводными камнями. Мы допустили пару навигационных ошибок, но вскоре нашли дорогу», — приводит слова Лёба официальный сайт «Дакара».

Топ-3 зачёта внедорожников «Дакар-2024» после второго этапа выглядит следующим образом:

1. Карлос Сайнс («Ауди») — 8:49.38.
2. Язид Аль-Раджи («Тойота») +1:51.
3. Себастьен Лёб («Продрайв») +4:17.

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