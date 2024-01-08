Петерансель прокомментировал 50-ю победу на этапе «Дакара». Он сравнялся с Ватаненом

Францзуский гонщик Стефан Петерансель прокомментировал тот факт, что он одержал 50-ю победу на этапах «Дакара» и сравнялся с рекордсменом по этому показателю финном Ари Ватаненом.

«Я знал, что близок к Ватанену. Но понятия не имел, превзошел ли я его уже или нет. Имейте в виду, что он выиграл столько же этапов, сколько и я, но за более короткий срок. Он легенда. Когда он участвовал в гонках в «Дакаре», он одерживал победы так, как никто другой. Но это у меня есть шанс обогнать его», — приводит слова Стефана официальный сайт «Дакара».

Напомним, францзуский гонщик Стефан Петерансель, выступающий за «Ауди», вчера одержал победу на втором этапе «Дакара-2024» в зачёте внедорожников.

В 2024 году «Дакар» пройдёт с 6 по 19 января.