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Команда Формул-2 и других гоночных серий отказалась от знаменитого бренда «Карлин»

Команда Формул-2 и других гоночных серий отказалась от знаменитого бренда «Карлин»
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Британская команда подтвердила смену названия и брендинга на предстоящий сезон 2024 года. Гоночный коллектив, ранее известный как «Роден Карлин», со следующего сезона будет выступать под названием «Роден».

«Я очень рад возглавлять «Роден» в новую эру нашей гоночной истории. У команды потрясающая родословная, которую мы продолжим развивать. Сезон 2024 года снова обещает стать захватывающим, и я не могу дождаться возвращения на трассу.

Наши основные ценности остаются неизменными. Мы продолжаем стремиться быть ведущей юниорской командой в автоспорте. Мы здесь для того, чтобы участвовать в гонках, развивать пилотов и продолжать побеждать», — сказал владелец и основатель компании Rodin Cars Дэвид Дикер.

Напомним, в составе «Карлина» Михаил Алёшин выиграл Мировую серию «Рено» в 2009 году. Кроме того, за «Карлин» в Формуле-2 выступал Ландо Норрис.

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