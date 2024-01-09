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Зак Браун предположил, кто станет победителем следующего сезона Формулы-1

Зак Браун предположил, кто станет победителем следующего сезона Формулы-1
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1. Функционер предположил, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сможет выиграть седьмой титул чемпиона мира.

«Нам нравится то, что мы видим в аэротрубе и на симуляциях в настоящий момент времени. Думаю, что мы сможем добиться прогресса… Но насколько большой? Загадка в том, когда «Ред Булл» переключится на разработку следующей машины – думаю, довольно рано. Посмотрим, когда Эдриан Ньюи вытащит свое волшебство из печки, скажем так, и тогда увидим, где находимся мы.

Кроме того, есть «Мерседес» и «Феррари». Это тоже отличные команды. Не удивлюсь, если «Мерседес» неожиданно вернётся, а Льюис выиграет свой очередной титул. Вряд ли кого-то можно списывать со счетов в данный момент времени», – заявил Браун YouTube-каналу Speedcafe TV.

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