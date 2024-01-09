«Мы не можем постоянно решать проблемы пластырем». В «Ред Булл» раскритиковали ФИА

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше порассуждал о том, какие проблемы могут возникнуть после вступления в силу нового технического регламента в 2026 году.

«Развитие двигателей с учётом новых правил? Скорость падает, и ощущения от машины уже не такие приятные. ФИА работает с командами над использованием энергии, чтобы она обеспечивала стабильную скорость на протяжении круга, но при этом не оказывала сильного влияния на окружающую среду. Кроме того, они также работают над характеристиками машины, чтобы уменьшить сопротивление и прижимную силу.

Но мы не можем лепить пластырь за пластырем на проблемные места, чтобы чего-то добиться. Мы должны посмотреть на проблему шире и понять, как нам разобраться с этим, как нам решить эту проблему? Какие характеристики автомобиля нам нужны, чтобы достичь поставленных целей? Если вам всё равно понадобится этот пластырь, чтобы что-то исправить, вы всегда можете приклеить его позже. Но нельзя начинать с исправлений. Так эта идея никогда не сработает», — приводит слова Ваше Motorsport.