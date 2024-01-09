Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, останется ли с Хэмилтоном спонсор, сменивший «Мерседес» на «Макларен»

Стало известно, останется ли с Хэмилтоном спонсор, сменивший «Мерседес» на «Макларен»
Аудио-версия:
Комментарии

Компания по производству энергетиков Monster Energy продолжит сотрудничество с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Об этом сообщает Crash.net.

Осенью 2023 года стало известно, что производитель энергетиков Monster Energy прекращает сотрудничество с командой «Мерседес». Вместо этого компания стала спонсором «Макларена». С сезона-2024 стороны начнут официальное сотрудничество. Символика Monster Energy появится на гоночных шлемах, комбинезонах и кепках Ландо Норриса и Оскара Пиастри, которые являются пилотами «Макларена». Несмотря на это, производитель энергетических напитков не станет разрывать личное соглашение с Хэмилтоном.

Напомним, в прошлом сезоне гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял третью строчку в личном зачёте пилотов. Льюис записал в собственный актив 234 очка.

Материалы по теме
Экс-пилот Формулы-1 назвал гонщика, который может достичь уровня Хэмилтона и Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android