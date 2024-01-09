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Бывший владелец команды Ф-1 рассказал, за что закрыл пилотов на базе на неделю

Бывший владелец команды Ф-1 рассказал, за что закрыл пилотов на базе на неделю
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Эдди Джордан, бывший владелец одноимённой команды Формулы-1, рассказал о случае с пилотами Джанкарло Физикеллой и Ральфом Шумахером, который сильно разозлил его. На Гран-при Люксембурга 1997 года напарники по команде столкнулись друг с другом и разбили свои болиды.

«Машина 1997 года была чрезвычайно сильной, и у меня сложилось впечатление, что, когда Джанкарло был на втором месте, он не был готов пропустить Ральфа, хотя тот был намного быстрее. Он подошёл к повороту, и они врезались друг в друга.

Я впал в бешенство. Даже самая либеральная страна в мире подвергла бы цензуре то, что я сказал, настолько я был груб с ними. Я сказал им, что они были двумя полными придурками. Я сказал, что они не заслуживают сидеть в машине и что я уволю их, как только мы вернёмся на базу.

Позже я немного успокоился, но я всегда относился к той ситуации максимально серьёзно, потому что, по моему мнению, это нам дорого обошлось.

В качестве наказания я заставил их сидеть на базе целую неделю, пока они ремонтировали машины. Я позаботился о том, чтобы они приехали в Англию и отработали столько же часов, сколько механики, потому что я хотел, чтобы они увидели, как сильно они навредили остальной команде. Не говоря уже о финансовых убытках и стрессе, которые они без необходимости причинили команде», — приводит слова Джордана Racingnews365 со ссылкой на подкаст Formula For Success.

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