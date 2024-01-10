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Бывшие топ-инженеры «Ред Булл» и «Феррари» официально стали сотрудниками «Макларена»

Бывшие топ-инженеры «Ред Булл» и «Феррари» официально стали сотрудниками «Макларена»
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Бывший руководитель инженерного отдела «Ред Булл» Роб Маршалл и экс-инженер отдела аэродинамики «Феррари» Давид Санчес официально стали частью команды «Макларен». Об этом сообщил исполнительный директор команды Зак Браун.

«Поклонники «Макларена», присоединяйтесь ко мне и поприветствуйте Дэвида Санчеса и Роба Маршалла в нашей уже опытной и талантливой команде технических руководителей. Мега! Приступаем к работе!», — написал Браун в социальных сетях.

Ранее в рамках своей технической реструктуризации в начале 2023 года «Макларен» объявил, что Маршалл и Санчес присоединятся к должности технических директоров вместе с действующим сотрудником Питером Продрому в новой структуре, причём каждому будет предоставлена определённая зона ответственности в команде.

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