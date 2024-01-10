Гонщик: в Литве «Дакар» как религия. Не знаю другой страны, где он так популярен

Литовский гонщик Бенедиктас Ванагас ответил на вопрос про популярность ралли-марафона «Дакар» на своей родине. По словам Ванагас, почти всё население Литвы (98%) знают о «Дакаре», а 70% питают интерес к нему.

«Я должен сказать, что 98% населения Литвы знают о Дакаре, и 70% интересуются этим событием. Это как религия, и я не знаю другой страны в мире, где «Дакар» так популярен. До меня было гораздо больше литовцев, участвующих в «Дакаре», но я думаю, что мы начали рассказывать истории. Это было 12 лет назад, когда мы впервые приняли участие в «Дакаре». Мы рассказывали истории и, на самом деле, в самом начале делали много ошибок. Вы знаете, люди всегда интересуются, когда что-то плохое случается.

Ещё одна хорошая вещь — в январе, по крайней мере, в странах Балтики, довольно холодно, и ничего особенного не происходит. Так что все сидят и смотрят телевизор и следят за «Дакаром» в интернете», — сказал Ванагас в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

Ванагас принимает участие в «Дакаре» 2024 года, выступая в категории внедорожников. После четырёх этапов соревнований литовец занимает 14-ю позиции в общем зачёте.