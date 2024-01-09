Четвёртый этап «Дакара»: Лёб одержал первую победу, лидер дважды упал

Во вторник прошёл четвёртый этап ралли-марафона «Дакар-2024». Ну, или вторая часть марафонского этапа, начавшегося накануне. Правда, на сей раз у участников всё-таки было право на ограниченную помощь со стороны механиков, а сегодняшний маршрут обещали сделать не слишком сложным…

CAR: Аль-Раджи держит марку

Новый лидер «Тойоты» Язид Аль-Раджи сохранил первую строчку в генеральной классификации — даже несмотря на медленный прокол, с которым он провёл вторую половину спецучастка. Более того, представитель Саудовской Аравии даже сумел немного оторваться от Карлоса Сайнса: Язид увеличил отрыв с ничтожных 23 секунд до четырёх с половиной минут. Впрочем, по меркам «Дакара», этого и близко недостаточно, чтобы чувствовать себя спокойно.

В рядах преследователей относительная стабильность: Нассер Аль-Аттия всё так же идёт третьим, уступая 11 минут, а за катарцем расположились Лукас Мораес и Маттиас Экстрём. Правда, у шведа из «Ауди» день вышел средненький: он потерял более 10 минут. Но всё относительно: если Экстрём по-прежнему в топ-5 и с небольшим отставанием, то новичок категории прототипов Сет Кинтеро был вынужден завершить борьбу из-за механических проблем. Жаль: молодой пилот «Тойоты» показывал отличную скорость, но ралли-марафон суров.

Увы, яркий «Дакар» Сета Кинтеро быстро подошёл к концу Фото: Red Bull Content Pool

Быстрейшим сегодня оказался Себастьен Лёб, который сумел отыграться после вчерашних трёх проколов и всё-таки опередить на спецучастке Аль-Раджи и Аль-Аттию. Первая победа на нынешнем «Дакаре» позволила французу подняться в общем зачёте с девятой позиции на шестую, но Себ всё ещё проигрывает почти 24 минуты.

Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова продолжает демонстрировать стабильность: сегодня гонщик со спортивной лицензией Кыргызстана показал 26-е время, а в «абсолюте» остался 16-м. Литовец Вайдотас Жала вышел на девятую позицию, его соотечественник Бенедиктас Ванагас – на 14-ю.

«Дакар-2024». Внедорожники. Общий зачёт после четырёх этапов:



1. Язид Аль-Раджи («Тойота») — 15:44.39.

2. Карлос Сайнс («Ауди») +00:04:19.

3. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +00:11:03.

4. Маттиас Экстрём («Ауди») +00:17:42.

5. Лукас Мораес («Тойота») +00:19:31.

6.

…8. Стефан Петерансель («Ауди») +00:26:56.

…16. Денис Кротов («Тойота») +01:16:24. 1. Язид Аль-Раджи («Тойота») — 15:44.39.2. Карлос Сайнс («Ауди») +00:04:19.3. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +00:11:03.4. Маттиас Экстрём («Ауди») +00:17:42.5. Лукас Мораес («Тойота») +00:19:31.6. Себастьен Лёб («Продрайв») +00:23:50.…8. Стефан Петерансель («Ауди») +00:26:56.…16. Денис Кротов («Тойота») +01:16:24.

BIKE: два падения теперь уже бывшего лидера

У мотоциклистов Хосе Игнасио Корнехо Флоримо одержал уже вторую победу на нынешнем «Дакаре» и благодаря этому выбрался в лидеры общего зачёта. Райдер «Хонды» «привёз» Россу Бранчу четыре с половиной минуты, что и привело к перестановкам в генеральной классификации. Разрыв при этом мизерный: чуть больше минуты. Бранчу повезло, что он потерял совсем немного времени, хотя дважды за день падал с мотоцикла!

Менее пяти минут уступает Рики Брабек, а вот дальше отставания серьёзнее: действующий победитель «Дакара» Кевин Бенавидес проигрывает 20 минут, а третий представитель «Хонды» в топ-5 Адриен ван Беверен — 22. При этом Бенавидесу повезло, что его колесо выдержало день, несмотря на серьёзный порез.

«Дакар-2024». Мотоциклы. Общий зачёт после четырёх этапов:



1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») – 17:27.13.

2. Росс Бранч («Хиро») +1.15.

3. Рики Брабек («Хонда») +4.56.

4. Кевин Бенавидес (КТМ) +20.39.

5. Адриен ван Беверен («Хонда») +22.30.

Кевин Бенавидес на четвёртом этапе «Дакара» Фото: Red Bull Content Pool

SSV&QUAD: Гочал-младший отрывается, Варга падает вниз

В зачёте прототипных мотовездеходов отличный день провёл лидер классификации Эрик Гочал: он выиграл спецучасток и существенно увеличил общий отрыв. Его отец Марек теперь проигрывает полчаса, а американец Митчелл Гатри — 36 минут. Отчасти дело в штрафах: Гатри наказали на 17 минут, Кристину Гутьеррес — на 15, а Крис Мик умудрился получить полтора часа!

«Дакар-2024». Челленджер. Общий зачёт после четырёх этапов:



1. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team / Taurus) — 17:18.25.

2. Марек Гочал (Energylandia Rally Team / Taurus) +30.55.

3. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) +36.23.

4. Остин Джонс (Can-Am Factory Team) +01:05.14

5. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team) +01:06:38.

6. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +01:06.42.

В классе стандартных мотовездеходов Жоао Феррейра показал лучшее время дня. Впрочем, в общем зачёте он пока только седьмой, но постепенно сокращает отрыв. Первую строчку по-прежнему сохраняет Херард Фаррес Гуэль, но сегодня он подпустил к себе преследователей: Жером Де Саделер отыграл 10 минут и теперь уступает только 14. В 31 минуте держатся семь человек — вся борьба тут ещё впереди.

«Дакар-2024». Мотовездеходы. Общий зачёт после четырёх этапов:



1. Херард Фаррес Гуэль (South Racing Can-Am) — 19:10:19.

2. Жером Де Саделер (MMP / BRP) +14:33.

3. Родриго Варела (Team BBR / BRP) +17:03.

4. Кристиано Батиста (South Racing Can-Am) +21.52.

5. Сара Прайс (South Racing Can-Am) +23:52.

В классе квадроциклов плохой день для Юрая Варги: словак, выходивший на старт в роли лидера общего зачёта, сегодня потерял почти 50 минут. Вперёд теперь вырвался Мануэль Андухар, опережающий француза Александра Жиру на 20 с небольшим минут, хотя конкретно сегодня аргентинец оказался быстрее Жиру всего на 32 секунды.

«Дакар-2024». Квадроциклы. Общий зачёт после четырёх этапов:



1. Мануэль Андухар (7240 Team Dragon Rally Service / Yamaha) — 21:51:48.

2. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) +21:24.

3. Марсело Медейрос (Taguatur Racing Team / Yamaha) +24:07.

4. Юрай Варга (Varga Motorsport Team / Yamaha) +47:14.

5. Лайсвидас Канцюс (Story Racing / Yamaha) +1:36.45.

TRUCK: ван Кастерен снова впереди

В грузовом зачёте сумел контратаковать действующий победитель «Дакара» Янус ван Кастерен. Голландец сегодня проехал спецучасток на восемь с половиной минут быстрее Алеша Лопрайса и скинул его с первой позиции в генеральной классификации. Нынешний ралли-марафон превращается в дуэль ван Кастерена и Лопрайса, ведь их ближайший преследователь Мартин Мацик сегодня проиграл сразу 35 минут и теперь отстаёт в «абсолюте» на 45.

Напомним про важный нюанс: 10 января у Лопрайса день рождения, и так уж сложилось, что обычно этот праздник приносит чеху не подарки и веселье, а какую-нибудь неприятность. Будем надеяться, что на сей раз «праздничное проклятие» не сработает — в интересах интриги в грузовом зачёте.

«Дакар-2024». Грузовики. Общий зачёт после четырёх этапов:



1. Янус ван Кастерен (Iveco) — 17:45.17.

2. Алеш Лопрайс (Praga) +5.17.

3. Мартин Мацик (Iveco) +45.43.

4. Паскаль де Бар (Tatra) +1:15.08.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) +1:27.22.

6. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +1:28.39.

7. Михил Беккс (Iveco) +1:47.17.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В среду участников ждёт подозрительно короткий спецучасток: всего 118 боевых километров (при лиазоне длиной 527). Правда, из-за раннего подъёма и столь длинной дорожной связки гонщики приедут на старт уже довольно уставшими. Плюс ралли-марафон доберётся до пустыни Руб-эль-Хали — ждём дюн и непростых навигационных задачек для штурманов!