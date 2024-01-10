Мацик выиграл 5-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков, ван Кастерен и Лопрайс потеряли время
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Завершился пятый этап ралли-марафона «Дакар-2024» в зачёте грузовиков. Победу одержал представитель Чехии Мартин Мацик. Второй результат показал представитель Нидерландов Мартин ван ден Бринк. Замкнул тройку сильнейших его соотечественник Вик Верстейнен.
«Дакар»-2024. Пятый этап. Грузовики:
1. Мартин Мацик (MM Technology Team / Iveco) — 1:52.25;
2. Мартин ван ден Бринк (Boss Machinery Team de Rooy / Iveco) +01.22;
3. Вик Верстейнен (Iveco) +07.55;
4. Паскаль де Бар (Tatra Buggyra ZM Racing) +12.49;
5. Герт Хузинк (Jongbloed Dakar Team / Renault) +16.52.
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