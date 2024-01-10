Дженсон Баттон высказался о конкуренции Ландо Норриса и Макса Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон оценил перспективы гонщика «Макларена» Ландо Норриса одержать первую победу в Формуле-1.

«Ландо будет бороться с Ферстаппеном за победы? Это тяжело, учитывая то, что у нас есть настолько доминирующие пилот и команда, а первое место только одно.

Но он понимает, что он может быть вторым, это хорошая отправная точка. Однако он надеется, что это не будет продолжаться вечно. Не думаю, что Ландо уйдёт из спорта из-за того, что не выиграл ни одной гонки. Так что он собирается продолжать бороться за эти победы, и это желание никуда не денется, и этот драйв тоже никуда не денется.

Он всё ещё должен победить своего товарища по команде. Он всё ещё должен победить всех остальных парней на стартовой решётке.

Да, это больно, когда одна команда доминирует столько лет, но всё может измениться. Мы видели, как это изменилось с появлением «Мерседеса». Потом я не думал, что кто-то сможет победить их в ближайшие 10 лет, но и их обыграли. «Ред Булл» вернулся и вновь стал чемпионом. Всё возможно», — приводит слова Баттона Racingnews365.