Кевин Магнуссен обратился к Штайнеру после его ухода из «Хааса»

Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен прокомментировал уход главы команды Гюнтера Штайнера после 10 лет работы.

Напомним, сегодня, 10 января, стало известно, что Штайнера сменит японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

«Спасибо, Гюнтер. Спасибо, что взял меня в путешествие в 2017 году, и спасибо, что снова взял меня на борт в 2022-м. Оно было весёлым и невероятно сложным, но не было скучным. Всего наилучшего», — написал Магнуссен в соцсети X (ранее Twitter).

Гюнтеру Штайнеру 58 лет. Специалист являлся руководителем «Хааса» с момента дебюта команды в «Королевских гонках» в 2016 году. Лучший результат американского коллектива пришёлся на сезон-2018, когда он занял итоговое пятое место в Кубке конструкторов.