Себастьен Лёб признался, что специально заработал штраф на пятом этапе «Дакара»

Французский пилот «Продрайва» Себастьен Лёб высказался о своём штрафе во время пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2024. Напомним, Лёб был оштрафован на 15 минут из-за пропуска контрольной точки.

«На этом этапе мы действовали спокойно, целью не было показать хорошее время или отыграть гандикап, не хотели завтра первыми выходить на трассу.

Я предпочёл перестраховаться и стартовать завтра из глубины, чтобы попытаться прорваться обратно через караван. Да, мы специально пропустили контрольную точку», — приводит слова Лёба L'Équipe.

После пятого этапа Лёб занимает девятое место в общем зачёте.

«Дакар»-2024. Внедорожники. Положение после этапа 5:

1. Язид Аль-Раджи («Тойота») – 17:24.04

2. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +9.03

3. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +11.31

4. Маттиас Экстрём («Ауди») +22.58.

5. Матьё Серрадори («Сенчури») +31.00.

...9. Себастьен Лёб («Продрайв») +43.03.