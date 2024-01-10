Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Себастьен Лёб признался, что специально заработал штраф на пятом этапе «Дакара»

Себастьен Лёб признался, что специально заработал штраф на пятом этапе «Дакара»
Аудио-версия:
Комментарии

Французский пилот «Продрайва» Себастьен Лёб высказался о своём штрафе во время пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2024. Напомним, Лёб был оштрафован на 15 минут из-за пропуска контрольной точки.

«На этом этапе мы действовали спокойно, целью не было показать хорошее время или отыграть гандикап, не хотели завтра первыми выходить на трассу.

Я предпочёл перестраховаться и стартовать завтра из глубины, чтобы попытаться прорваться обратно через караван. Да, мы специально пропустили контрольную точку», — приводит слова Лёба L'Équipe.

После пятого этапа Лёб занимает девятое место в общем зачёте.

«Дакар»-2024. Внедорожники. Положение после этапа 5:

1. Язид Аль-Раджи («Тойота») – 17:24.04
2. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +9.03
3. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +11.31
4. Маттиас Экстрём («Ауди») +22.58.
5. Матьё Серрадори («Сенчури») +31.00.
...9. Себастьен Лёб («Продрайв») +43.03.

Материалы по теме
Аль-Аттия выиграл 5-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Лёбу дали 15-минутный штраф
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android