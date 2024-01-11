Хорнер похвалил тактичное поведение Хэмилтона после скандала на ГП Абу-Даби в 2021-м

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил поведение пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после скандальной гонки Гран-при Абу-Даби в 2021 году, где британец упустил свой рекордный, восьмой, титул чемпиона мира.

«Я видел, как Хэмилтон справился с разочарованием после той гонки. Снимаю перед ним шляпу за его поведение. Потому что он был невероятно разочарован, потеряв рекордный титул, однако он вёл себя достойно и уважительно. Я пожал ему руку после гонки, и у него хватило такта поздравить и похвалить меня в ответ.

Много говорят о последнем круге, но «Мерседес» был быстрее нас. По ходу гонки Льюису удалось добиться довольно комфортного отрывы от Макса, но потом они выбрали очень оборонительную стратегию и действовали очень консервативно», – приводит слова Хорнера Sky Sports.