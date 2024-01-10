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Хорнер высказался о риске перехода «Ред Булл» на собственные силовые установки

Хорнер высказался о риске перехода «Ред Булл» на собственные силовые установки
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о скором переходе команды на силовые установки, которые разработаны подразделением Red Bull Powertrains. Функционер надеется, что в будущем этот шаг команды окупится.

«Вместе с нашими партнёрами мы инвестировали в строительство в Великобритании на территории базы нового кампуса по производству двигателей. Теперь у нас есть новый завод, современное оборудование и 500 человек, которые работают над двигателем 2026 года. Нам предстоит с нуля начать борьбу с ведущими командами Ф-1. Мы с нетерпением этого ждём, хотя понимаем, что пошли на смелый шаг, но в долгосрочной перспективе, на наш взгляд, решение окупится», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

С 2026 года «Ред Булл» перейдёт на силовые установки от Red Bull Powertrains.

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