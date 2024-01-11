Сайнс-старший вышел в лидеры зачёта внедорожников «Дакара», Аль-Аттия проиграл 22 минуты

Сегодня, 11 января, проходила первая часть шестого этапа ралли-рейда «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников. Согласно правилам, гонщики должны были остановиться на следующей контрольной точке после наступления дедлайна в 16:00 мск и продолжить выступление завтра.

На фоне проблем Язида Аль-Раджи в лидеры гонки вышел Карлос Сайнс. Дело в том, что шедший в общем зачёте вторым Нассер Аль-Аттия ехал по трассе первым и к точке D уступил испанцу 24 минуты. Это отбросило Нассера на третью позицию генеральной классификации — он теперь уступает и Маттиасу Экстрёму, поднявшемуся на вторую строчку.

На четвёртой позиции закрепился Себастьен Лёб. Накануне француз из тактических соображений получил штраф в 15 минут — Себастьен рассчитывал отыграть их, стартуя в глубине пелотона и не теряя времени на навигации. Потерь избежать удалось, а вот отыграться — нет. Лёб как проигрывал Сайнсу более получаса, так и продолжает проигрывать.

Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова, как и большинство лидеров, закончил первый день на точке D (до следующий добрались лишь Экстрём, Аль-Аттия и Герлен Шишери). Поначалу россияне шли в высоком темпе, но затем потеряли порядка полутора часов. На момент окончания заездов экипаж удержался на 16-й строчке «абсолюта», однако на предыдущей отметке — точке C — Вайдотас Жала и Лайа Санс опережали россиян.

«Дакар»-2024. Внедорожники. Результаты на WP9/D:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») –5.22.00.

2. Маттиас Экстрём («Ауди») +4.31.

3. Себастьен Лёб («Продрайв») +5.19.

4. Лукас Мораес («Тойота») +19.15.

5. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +24.09.

6. Герлен Шишери («Тойота») +26.23.

7. Сет Кинтеро («Тойота») +30.20.

8. Мартин Прокоп («Форд») +31.24.

9. Гийом Де Мевиус («Тойота») +32.25.

10. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +33.36.

«Дакар»-2024. Внедорожники. Результаты на WP9/D:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 22:57.35

2. Маттиас Экстрём («Ауди») +15.58

3. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +21.41

4. Себастьен Лёб («Продрайв») +36.51.

5. Лукас Мораес («Тойота») +1:02.31.