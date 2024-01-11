Лидер команды де Роя ван Кастерен потерял лидерство в грузовом зачёте «Дакара»

Сегодня, 11 января, проходила первая часть шестого этапа ралли-рейда «Дакар»-2024 в зачёте грузовиков. Согласно правилам, гонщики должны были остановиться на следующей контрольной точке после наступления дедлайна в 16:00 мск и продолжить выступление завтра.

«Дакар»-2024. Грузовики. Шестой этап. Результаты на WP6 /B:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 04:43.59;

2. Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 00:14.36;

3. Алеш Лопрайс (Praga) + 00:39.38;

4. Янус ван Кастерен (Iveco) + 00:41.13;

5. Вик Верстейнен (Iveco) + 00:55.07.

Общий зачёт пилотов. Шестой этап. Результаты на WP6 /B:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 25:07.24;

2. Янус ван Кастерен (Iveco) + 00:19.10;

3. Алеш Лопрайс (Praga) + 00:43.40;

4. Митчел ван ден Бринк (Iveco) + 00:58.54;

5. Вик Верстейнен (Iveco) + 04:06.38.