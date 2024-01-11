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Тост – об аварии Ферстаппена на первых тестах в Ф-1: он был слишком быстр

Тост – об аварии Ферстаппена на первых тестах в Ф-1: он был слишком быстр
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Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал о том, как трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен начинал карьеру в Формуле-1.

«Первые тесты Макс провел на автодроме в Адрии, чтобы почувствовать себя в болиде Формулы-1. Он выступал за нас на Гран-при Японии в первой свободной практике.

Я точно помню, что произошло в Абу-Даби на тренировке: там он сразу же разбился на одном из первых кругов. И я также знал почему: Макс был просто слишком быстр для машины.

В Сан-Паулу он тоже ехал очень быстро. В какой-то момент, я думаю, в первом повороте, он чуть не потерял болид. Но то, как он затем поймал ее и вернул обратно, было фантастическим.

Никакого вращения, вообще ничего. Для меня там еще раз стало ясно, что у него достаточно уровня, чтобы выступать за нас в следующем году», – приводит слова Тоста пресс-служба Макса Ферстаппена.

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