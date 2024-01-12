Глава «Макларена» отказался прогнозировать результаты команды в новом сезоне

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла ответил на вопрос о целях команды на новый сезон Формулы-1.

«Я не хочу говорить о том, что мы планируем быть вторыми, первыми или третьими, потому что это не те слова, которыми мы пользуемся внутри команды. Мы не говорим об этом. Наши результаты говорят сами за себя. Мы говорим лишь о том, что нам нужно сделать с точки зрения аэродинамики и механики, как нам улучшить работу с шинами.

Если вы спросите любую другую команду, они ответят примерно так же. Все беспокоятся лишь о проектах, которые нужно реализовать. Мы работаем над тем, чтобы каждый день понемногу шагать вперёд. Мы развиваем наши навыки, расширяем свои знания по каждому вопросу, что в конечном счёте даст нам результаты на нужном уровне. Когда мы приедем в Бахрейн и в Саудовскую Аравию, тогда мы и поймём, насколько хорошо поработали», — приводит слова Стеллы Autosport.