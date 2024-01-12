В «Лужниках» пройдёт Зимний кубок РДС

Российская Дрифт Серия открывает сезон 2024 года новым турниром – 19–20 января на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве пройдёт первый Зимний кубок РДС по дрифту. Спортсмены, подавшие заявку и прошедшие предварительный отбор, смогут посоревноваться в мастерстве управляемого заноса со звёздами чемпионатов RDS GP и RDS Europe, а тысячи зрителей поддержат их на трибунах и онлайн.

Зимний дрифт – один из самых популярных и доступных видов автоспорта в России. Это безопасные соревнования на небольших скоростях, которые лучше всего подходят для оттачивания спортивных навыков: скользкое покрытие позволяет легко срывать машину в занос, но требует максимального контроля над автомобилем.

Зимний кубок РДС пройдёт в два дня: 19 января состоятся официальные тренировки и одиночные квалификационные заезды, а 20 января – парные заезды на выбывание от стадии топ-16 до финала.

За команду РДС выступит сборная звёзд российского дрифта: единственный двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC по дрифту, четырёхкратный чемпион RDS GP (2017–2019, 2023) Георгий Чивчян, вице-чемпион Кубка мира FIA IDC и чемпион RDS GP (2022) Аркадий Цареградцев, обладатель рекорда России по скорости постановки в дрифт Сергей Кабаргин, призёры этапов RDS GP и RDS Europe Роман Тиводар и Тимофей Добровольский, а также другие профессиональные пилоты.

Их соперниками станут 16 гонщиков, подавших заявку на участие в соревновании и прошедших предварительный отбор организатора. По результатам квалификации восемь спортсменов из их числа примут участие в парных заездах со звездами Российской Дрифт Серии. Квалификационные заезды будут проводиться отдельно для пилотов РДС и второй подгруппы, а сетка топ-16 сформируется из пар, состоящих из представителей разных подгрупп. Победитель парных заездов станет обладателем первого в истории Зимнего кубка РДС.

Участники соревнования будут выступать на классических автомобилях семейств ВАЗ, ИЖ и других, соответствующих обязательным техническим требованиям, включая каркас безопасности. В турнире будет применена «моношина», призванная уравнять возможности спортсменов.

На судейской вышке в «Лужниках» 19–20 января будут работать профессиональные пилоты Российской Дрифт Серии с многолетним опытом судейства и участия в соревнованиях: Антон Новиков, Владимир Сафонов и Станислав Долгих.

«Зимний кубок РДС – это новый формат соревнований Российской Дрифт Серии. Мы открываем дорогу в большой дрифт талантливым гонщикам, которые горят желанием проявить себя и сразиться со своими кумирами – многократными призёрами RDS GP и RDS Europe. Для профессиональных гонщиков РДС это тоже новый вызов – неизвестные соперники, другая техника, интересная локация в самом центре Москвы. По зрелищности и накалу борьбы зимние соревнования по дрифту ничуть не уступают летним, а парный дрифт на отечественной «классике» добавит особого колорита. Уверен, нас ждёт интрига похлеще, чем летом!» – отметил Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии.

Зимний кубок РДС, Москва, ОК «Лужники»:

19 января 2024 года (пятница):

9:00 – 11:30 – тренировки

12:30 – 16:00 – квалификационные заезды

20 января 2024 года (суббота):

10:00 – 11:30 – тренировки

11:50 – 13:20 – парные заезды топ-16

13:30 – 14:00 – автограф-сессия

14:10 – 15:40 – парные заезды топ-8, финал

16:00 – 16:30 – церемония награждения

Зрители смогут посетить мероприятие в субботу, 20 января. Продажа билетов открыта на сайте.

Прямая трансляция соревнования будет доступна на онлайн-площадках Российской Дрифт Серии.