Экклстоун – о Штайнере: никогда ещё в Формуле-1 не было более неудачливого руководителя

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался об уходе Гюнтера Штайнера с должности руководителя американской команды «Хаас». Вместо него руководить гоночным коллективом будет Аяо Комацу.

«Никогда ещё в Формуле-1 не было более неудачливого руководителя команды, который, несмотря на это, благодаря документальному сериалу в США стал суперзвездой. В моё время, когда важны были только результаты, такого не было», — приводит слова Экклстоуна F1-Insider.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков. В 2022 году американский гоночный коллектив был восьмым, набрав 37 баллов. В сезоне-2021 «Хаас» не набрал ни одного очка.