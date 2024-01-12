Шварцман прокомментировал своё участие в WEC в зачёте гиперкаров

Резервист команды «Феррари», россиянин Роберт Шварцман отреагировал на новость о своём участии в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse.

«Я очень рад дебютировать в WEC на Ferrari 499P AF Corse вместе с Робертом Кубицой и Йе Йифеем. Мы чувствуем себя уверенно и амбициозно. Уверены в работе, которую будем выполнять вместе с командой, и целеустремленны в отношении результатов, которых хотим достичь в этом году. У нас будет мало времени и много вещей, на которых нужно сосредоточиться, но я приложу все усилия, чтобы адаптироваться к машине, команде как можно быстрее.

Я уверен, что сезон пройдёт успешно, и действительно мотивирован на хорошие результаты, стремлюсь выиграть титул чемпиона мира. Есть гонка, которую я жду с особым нетерпением — это «24 часа Ле-Мана». Это гонка, о которой я всегда мечтал, и я сделаю всё возможное, чтобы попытаться победить, я отдам все свои силы для этого», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».