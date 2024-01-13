Логан Сарджент: болельщики Ф-1 не верят в американских пилотов и не ждут от нас многого

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент выразил мнение, что поклонники Формулы-1 скептически относятся к перспективам американских гонщиков.

«Я думаю, болельщики не ждут многого от американских гонщиков и не верят в нас. Но, в конце концов, это неважно, потому что пока нужные люди в курсе всего и знают, на что вы способны, остальное не имеет значения.

Вся эта шумиха на самом деле не имеет значения. Вы просто выполняете свою работу, продолжаете усердно трудиться, и вы работаете с людьми, которые способны изменить вашу карьеру, и вы хотите сделать для них всё возможное.

Они также помогают вам развиваться и двигаться вперёд. И это всё, что вы действительно можете сделать. Так что пока люди, которым нужно знать ваши способности, знают их, остальное совершенно не имеет значения», — приводит слова Сарджента Autosport.