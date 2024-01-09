В «Уильямсе» намекнули на смену дизайна логотипа

Команда Формулы-1 «Уильямс», возможно, сменит дизайн своего логотипа.

Сегодня, 9 января, пресс-служба команды сообщила о назначении Крейга Вудхауса на пост руководителя отдела коммуникации. Вместе с приветственным письмом была опубликована фотография, на заднем плане которой видна надпись «Уильямс» обновлённым шрифтом.

Фото: «Уильямс»

До прихода в «Уильямс» Вудхаус работал в правительстве Великобритании, где был директором по коммуникациям Департамента культуры, СМИ и спорта. Аналогичный пост он занимал в Департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Также Крейг имеет опыт работы пресс-секретарём премьер-министра Терезы Мэй. Многим Вудхаус известен как бывший журналист множества популярных британских изданий.