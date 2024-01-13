Логан Сарджент объяснил, почему в Ф-1 так мало американцев

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент поделился мнением о том, почему в Формуле-1 так мало американских пилотов.

«Я считаю, дело в том, что американцам приходится преодолевать множество препятствий на пути в Формулу-1. Переехать в Европу и участвовать в гонках за границей — не легко. Необходимо налаживать жизнь. Это стоит больших денег. Поэтому в Америке участвовать в гонках банально проще.

И у вас, очевидно, есть отличный выбор между IndyCar и NASCAR. Уехать — непростой шаг ни для кого. Так что я чувствую, что именно по этой причине мы имеем очень мало американских пилотов, которые хотя бы пытались бы попасть в Формулу-1.

Но я смотрю на списки молодых картингистов, и там всё хорошо, думаю, в будущем мы увидим больше американцев в Формуле-1 или хотя бы на подступах к ней», — приводит слова Сарджента Autosport.