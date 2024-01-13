Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» переманил к себе ещё одного инженера-конструктора «Ред Булл»

«Астон Мартин» переманил к себе ещё одного инженера-конструктора «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Инженер-конструктор оборудования для пит-стопов Андор Хегедуш сообщил, что перешёл из «Ред Булл» в «Астон Мартин».

«Моя следующая глава пройдёт в зелёной униформе. Я очень рад начать новый этап карьеры в качестве старшего инженера-конструктора в «Астон Мартин». Большое спасибо за поддержку и за ваши сообщения», — написал Хегедуш на своей странице в социальной сети.

Хегедуш пришёл в Формулу-1 в 2011 году, присоединившись к команде «Маруся». Позже он был нанят «Ред Булл» в качестве конструктора оборудования для пит-стопов, а в августе 2018 года получил должность инженера-проектировщика. В его обязанности входило планирование, управление и проектирование оборудования для пит-стопов.

Команда «Ред Булл» известна своими пит-стопами высокого уровня.

Материалы по теме
В «Астон Мартин» назвали дату презентации нового болида
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android