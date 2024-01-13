«Астон Мартин» переманил к себе ещё одного инженера-конструктора «Ред Булл»

Инженер-конструктор оборудования для пит-стопов Андор Хегедуш сообщил, что перешёл из «Ред Булл» в «Астон Мартин».

«Моя следующая глава пройдёт в зелёной униформе. Я очень рад начать новый этап карьеры в качестве старшего инженера-конструктора в «Астон Мартин». Большое спасибо за поддержку и за ваши сообщения», — написал Хегедуш на своей странице в социальной сети.

Хегедуш пришёл в Формулу-1 в 2011 году, присоединившись к команде «Маруся». Позже он был нанят «Ред Булл» в качестве конструктора оборудования для пит-стопов, а в августе 2018 года получил должность инженера-проектировщика. В его обязанности входило планирование, управление и проектирование оборудования для пит-стопов.

Команда «Ред Булл» известна своими пит-стопами высокого уровня.