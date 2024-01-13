Бедрин — 9-й в первой гонке сезона Ф-4 ОАЭ, победил Накамура-Берта

На трассе «Яс Марина» в Абу-Даби стартовал новый сезон Формулы-4 Объединённых Арабских Эмиратов. Победу в первой гонке уикенда одержал Кин Накамура-Берта, который на старте опередил обладателя поула Кеану Аль-Азхари и доминировал на протяжении всей дистанции. Третье место занял Фредди Слейтер, сдержавший позади Алекса Пауэлла.

Россиянин Никита Бедрин после неудачной квалификации стартовал с 15-й позиции, но уже на первом круге прорвался на 10-е место, на котором и финишировал. Однако после гонки Габриэль Стилп получил штраф за фальстарт, а Бедрин поднялся на девятую строчку

Ещё один россиянин Максимилиан Попов после старта был на последней позиции, но по ходу дистанции опередил семерых соперников и занял 26-е место.

Ф-4 ОАЭ. Первый этап, первая гонка (топ-10):

1. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) — 17 кругов.

2. Кеану Аль-Азхари (Yas Heat Racing Academy) +5,608 сек.

3. Фредди Слейтер (Mumbai Falcons Racing Limited) +7,619.

4. Алекс Пауэлл (Mumbai Falcons Racing Limited) +8,126.

5. Рашид Аль-Дахери (Prema Racing) +12,653.

6. Дион Гоуда (Mumbai Falcons Racing Limited) +15,701.

7. Деаген Фэйрклаф (Hitech Pulse-Eight) +18,152.

8. Дориан Пин (Prema Racing) +18,995.

9. Никита Бедрин (PHM Aix Racing) +23,365.

10. Алвис Роделла (Xcel Motorsport) +25,053.

…26. Максимилиан Попов (PHM Aix Racing) +50,716.

Этап Ф-4 ОАЭ продолжится в воскресенье, 14 января, ещё двумя заездами. Первый из них стартует в 9:45 по московскому времени, второй — в 13:45.