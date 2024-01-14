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Мацик выиграл седьмой этап «Дакара» в зачёте грузовиков, сохранив лидерство

Сегодня, 14 января, состоялся седьмой этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте грузовиков. Победу одержал чешский пилот Мартин Мацик, вторым финишировал нидерландец Мартин ван ден Бринк, замкнул тройку сильнейших ещё один представитель Чехии Алеш Лопрайс.

«Дакар»-2024, седьмой этап. Грузовики:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 5:40.52;

2. Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 0.39;

3. Алеш Лопрайс (Praga) + 19.28;

4. Вик Верстейнен (Iveco) + 44.40;

5. Паскаль де Бар (Tatra Buggyra ZM Racing) + 1:01.23.

Общий зачёт пилотов после семи этапов:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 34:40.10;

2. Алеш Лопрайс (Praga) +01:36.10;

3. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +01:50.38;

4. Янус ван Кастерен (Iveco) +03:47.10;

5. Вик Верстейнен (Iveco) +7:00.26.