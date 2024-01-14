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Сайнс прокомментировал проигрыш Лёбу 10 минут на седьмом этапе «Дакара»

Сайнс прокомментировал проигрыш Лёбу 10 минут на седьмом этапе «Дакара»
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Испанский гонщик Карлос Сайнс, выступающий за «Ауди» в зачёте внедорожников ралли-марафона «Дакар»-2024, прокомментировал выступление на седьмом этапе соревнований.

Напомним, Сайнс уступил более 10 минут французу Себастьену Лёбу, сократившему от него отставание в общем зачёте.

«День получится довольно сложным из-за навигации. У нас также был прокол. Считаю, что Себастьен отлично справился. 10 минут — это довольно много. Не знаю, что случилось с Экстрёмом», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Дакара».

«Дакар»-2024. Внедорожники. Положение после семи этапов:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 30:06.42.
2. Себастьен Лёб («Продрайв») +19.00.
3. Лукас Мораес («Тойота») +1:00.00.
4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:30.50.

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