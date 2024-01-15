Резервист «Ред Булл»: следующий сезон в Ф-1 будет скучным, а мы вновь станем чемпионами

Чемпион Формулы-E и резервист команды Формулы-1 «Ред Булл» Джейк Деннис выразил уверенность, что австрийский гоночный коллектив в новом сезоне вновь завоюет титул.

«Я ожидаю, что мы снова станем чемпионами, если только кому-то вроде «Феррари» или «Мерседеса» каким-то образом не удастся за ночь отыграть около секунды за круг. Думаю, следующий сезон в Формуле-1 будет довольно скучным, и Макс, вероятно, будет доминировать», — приводит слова Денниса Mirror.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам сезона Формулы-1 2023 года. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен.

Ранее Деннис поделился мнением об отношении фанатов автоспорта к Формуле-Е и к Формуле-1.