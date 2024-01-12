Чемпион Формулы-Е сообщил, что в Ф-1 есть большое количество рента-драйверов

Чемпион Формулы-E Джейк Деннис поделился мнением об отношении фанатов автоспорта к серии, в которой он участвует и к Формуле-1.

«Формула-E имеет статус чемпионата мира, но ей всего девять лет, и с точки зрения автоспорта это ничто. Думаю, что есть тенденция немного недооценивать наш чемпионат. Внутри паддока Формулы-E и в целом в автоспорте нас высоко ценят. К примеру, «Ред Булл» предоставил мне шанс протестировать болид в Абу-Даби.

Считаю, что болельщики, особенно фанаты Формулы-1, недооценивают Формулу-E и делают выводы о разном уровне. В конечном счете это единственная категория без рента-драйверов. В Формуле-1 по-прежнему есть семь или восемь пилотов, которые платят за участие в чемпионате из денег спонсоров или целых стран», – приводит слова Денниса Last Word On Sports.