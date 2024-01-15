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«Начинают искать виноватых». Франц Тост высказался об уходе Штайнера из «Хааса»

«Начинают искать виноватых». Франц Тост высказался об уходе Штайнера из «Хааса»
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Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал уход Гюнтера Штайнера с поста руководителя американской команды «Хаас». Вместо Штайнера руководить гоночным коллективом будет Аяо Комацу.

«Я очень хорошо ладил с Гюнтером как в личном, так и в профессиональном плане. Он был экспертом в нашем виде спорта. Не хочу больше ничего говорить. Давление в Формуле-1 очень большое. Если возникают проблемы с машиной в середине сезона, начинают искать виноватых», — приводит слова Тоста F1-Insider.

На данный момент информации о каких-либо перспективах Штайнера в Формуле-1 не сообщается.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков. В 2022 году американский гоночный коллектив был восьмым, набрав 37 баллов.

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