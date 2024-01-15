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Производство Lada Niva Sport мощностью 120 лошадиных сил начнётся в 2024 году

Производство Lada Niva Sport мощностью 120 лошадиных сил начнётся в 2024 году
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Глава подразделения Lada Sport Владислав Незванкин сообщил, что серийное производство спортивной версии внедорожника «Нива» со 120-сильным двигателем начнётся в 2024 году.

Технические характеристики новинки пока не объявлены, но предполагается, что у автомобиля будут обновлённая подвеска и усиленные тормоза, а на капоте появится воздухозаборник.

Известно также, что в серийной модели будут использоваться конструкторские решения, применявшиеся при создании Lada Niva Sport T2, принявшего участие в ралли «Шелковый путь» 2023 года. Тогда на старт гонки вышли два автомобиля с 16-клапанным двигателем мощностью 150 лошадиных сил. За рулём одной из них Евгений Суховенко занял пятое место в зачёте T2, а Дмитрий Воронов стал седьмым.

Отметим, что в данный момент Lada Niva Legend, на базе которой создана спортивная версия, оснащается двигателем мощностью 83 лошадиных силы.

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