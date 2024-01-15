Испанский мотогонщик скончался после тяжёлой аварии на «Дакаре»-2024

Испанский мотогонщик Карлес Фалькон скончался после аварии на «Дакаре»-2024. Об этом сообщила пресс-служба команды TwinTrail Racing Team, за которую выступал спортсмен.

Напомним, Фалькон попал в аварию на 448-м километре заезда между Аль-Хенакией и Аль-Дувадими. Испанцу была оказана немедленная помощь командой, прибывшей на медицинском вертолёте, он пережил остановку сердца, после чего его пришлось перевезти в больницу Аль-Дувадими. Также сообщалось, что у него произошёл отёк мозга, он был помещён в искусственную кому.

«В этот понедельник, 15 января, от нас ушёл Карлес. Медицинская бригада подтвердила, что неврологические повреждения, вызванные остановкой сердца и дыхания, оказались необратимыми», — говорится в официальном заявлении команды TwinTrail Racing Team.