«Мы снова проиграли Сайнсу». Лёб назвал ключевую ошибку на восьмом этапе «Дакара»

Девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьен Лёб, выступающий на ралли-марафоне «Дакар-2024» в зачёте внедорожников, прокомментировал результаты восьмого этапа.

Напомним, Лёб стал только 10-м и отстал в общем зачёте от лидера испанца Карлоса Сайнса-старшего – теперь он уступает ему более 24 минут.

«Сегодняшний день получился тяжёлым. Этап был хорошим. Я старался изо всех сил, но мы ошиблись с навигацией и потеряли около 10 минут, так что снова проиграли Карлосу довольно много времени», — приводит слова Лёба пресс-служба «Дакара».

Положение после восьмого этапа:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 33:29.10.

2. Себастьен Лёб («Продрайв») +24.47.

3. Лукас Мораес («Тойота») +1:05.13.

4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:34.18.

5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:45.12.