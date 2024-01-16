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«Мы снова проиграли Сайнсу». Лёб назвал ключевую ошибку на восьмом этапе «Дакара»

«Мы снова проиграли Сайнсу». Лёб назвал ключевую ошибку на восьмом этапе «Дакара»
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Девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьен Лёб, выступающий на ралли-марафоне «Дакар-2024» в зачёте внедорожников, прокомментировал результаты восьмого этапа.

Напомним, Лёб стал только 10-м и отстал в общем зачёте от лидера испанца Карлоса Сайнса-старшего – теперь он уступает ему более 24 минут.

«Сегодняшний день получился тяжёлым. Этап был хорошим. Я старался изо всех сил, но мы ошиблись с навигацией и потеряли около 10 минут, так что снова проиграли Карлосу довольно много времени», — приводит слова Лёба пресс-служба «Дакара».

Положение после восьмого этапа:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 33:29.10.
2. Себастьен Лёб («Продрайв») +24.47.
3. Лукас Мораес («Тойота») +1:05.13.
4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:34.18.
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:45.12.

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